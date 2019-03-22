شكرا لقرائتكم خبر عن هام وعاجل ..الكلمة الصاعقة التي صدمت كل الجنوبيين لكنها جعلت كل الشماليين يرقصون فرحا وحياة رئيس الوزراء معين عبد الملك في خطر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر.

وجرى في اللقاء الذي حضره نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط ثموني لندر كينغ،بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وآفاق تعزيزها وتطويرها خلال الفترة الراهنة.

كما ناقش اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن، والجهود الأمريكية الداعمة للتوصل إلى عملية السلام الكاملة.

ورحب رئيس الوزراء بزيارة السفير الأمريكي الأولى للعاصمة المؤقتة، واطلاعه على الجهود التي تبذلها الحكومة لتطبيع الأوضاع، في الوقت الذي تطلع فيه الحكومة اليمنية إلى مواصلة الدعم الامريكي لجهود إعادة الاعمار وتعزيز الخدمات الأساسية، وتنشيط الجوانب التنموية والاقتصادية.

واكد رئيس الوزراء إن لهذه الزيارة دلالة هامة لدى اليمنيين الذين يبذلون الجهد لعودة الحياة في عدن والمحافظات المحررة إلى طبيعتها والمساعي الجادة لتوفير الخدمات الأساسية ودفع رواتب جميع الموظفين في القطاع الحكومي، مشيداً بالدعم الأمريكي لليمن في الجانب السياسي والتنموي والإنساني.

وثمّن رئيس الوزراء الدور الأمريكي الفاعل في اليمن بالعمل مع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والذي قاد الى الحيلولة دون سقوط اليمن في الأطماع الإيرانية.

Advertisements

وقال "إنه يعول على الدور الأمريكي في الضغط على إيران للتوقف عن خططها ومشروعها التخريبي والتدميري، والكف عن استمرارها في دعم ميليشيات الحوثي الانقلابية".

وشدد على موقف الحكومة الثابت تجاه عملية السلام، ودعمها لكل الجهود التي تصب في هذا الإطار، لافتاً إلى إن الحكومة لن تتوانىَ في تلك المساعي انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية والوطنية، في عمل كل ما يلزم لإنهاء معاناة الشعب اليمني وتخفيف الكارثة الإنسانية التي تسبب بها انقلاب ميليشيات الحوثي.

وأضاف "ان التعامل الجاد مع أسباب الحرب التي أشعلتها الميليشيا، وإزالة مظاهر انقلابها على الدولة الشرعية واستعادة المؤسسات بالاستناد إلى مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، هو الحل الوحيد لإنهاء النزاع في اليمن".

وجدد التأكيد على إن الحكومة تعاملت ايجابيا مع اتفاق السويد الذي رعته الأمم المتحدة، وحرصت ولا تزال على تطبيقه في الواقع العملي، لكن العراقيل المفتعلة من ميليشيات الحوثي وبعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على توقيعه لازالت تقف عائقا دون التنفيذ.

وحث رئيس الوزراء إلى مزيد من الضغوط على الميليشيا لوقف خروقاتها وانتهاكاتها المرتكبة ضد المدنيين، وقال إن ذلك أمر لا يمكن السكوت عليه، مشيراً إلى جرائم الحرب التي نفذتها الميليشيا بحق سكان منطقة حجور بمحافظة حجة.

وأكد الدكتور معين على إن الحكومة تعمل جاهدة على تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وإعادة الإعمار ومعالجة الاختلال في الملفين الاقتصادي والخدمي، مشيراً إلى إن الحكومة أعدت موازنة العام الحالي 2019 بالشكل المناسب بما يتوافق مع حجم الايرادات، والتركيز على الإيرادات الضريبية والجمركية والنفطية للمساهمة في رفد خزينة الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

من جهة، عبر السفير الأميركي عن سعادته لزيارة مدينة عدن. وابدى خيبة امله وقلقه من مماطلة وتأخر الميليشيا الانقلابية في تنفيذ اتفاق الحديدة الذي اعلنته الأمم المتحدة في مشاورات السويد، وشدد السفير الامريكي على اهمية تنفيذ الحوثيين للاتفاق، بما يمهّد للاستجابة الإنسانية ودخول المساعدات من ميناء المدينة.