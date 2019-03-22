شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية حسناء تستفز السعوديين والمقيمين والمغتربين بالمملكة بإقدامها على هذا الأمر المخل مع وافد باكستاني وتوثيقه( فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
أثارت فتاة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بعد قيامها بتصوير أحد الوافدين أثناء قيامه بتجهيز خبز التميس؛ حيث أخذت تتغنّى بصوتها على مرأى ومسمع من العامل؛ مما أثار استياء الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا تصرفها غير مقبول، مطالبين الفتاة أن تتزين بالحياء.
وكان أحد الحسابات الإخبارية الشهيرة قد عبر عن استيائه من المقطع، ووصف صاحبة المقطع ببعض الصفات الغير محمودة، ليتفاعل وكيل صاحبة المقطع القانوني، المحامي محمد التمياط، ويتوعد بالمحاسبة القانونية لمن يسيء لموكلته، باتخاذ الإجراءات النظامية، مطالباً بحذف التغريدة والاعتذار.
يذكر أن المقطع لقي رواجاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن استيائهم من المقطع، واعتبروا ما قامت به الفتاة أمراً خادشاً ومخالفاً لقانون الآداب العامة.
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