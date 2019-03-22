شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادي بارز في مواجهات عنيفة بمأرب والطيران يتدخل (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعلنت مصادر عسكرية يمنية عن مصرع 16 حوثيا، بينهم قيادي ميداني، الخميس، في جبهة صرواح، غربي مدينة مأرب عاصمة ذات المحافظة.

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وقالت مصادر عسكرية بوزارة الدفاع إن القوات المتمركزة في منطقة المخدرة استدرجت مجموعة من المليشيات الحوثية الانقلابية لكمين محكم بعد محاولتهم التسلل إلى مواقع محررة ثم باغتتهم القوات بهجوم مفاجئ.

واضافت ان المواجهات اسفرت عن مقتل 16 من عناصر مليشيا الحوثي، بينهم قيادي حوثي ميداني يدعى" أبوعلي الرضي"، كما تم استعادت عددا من أجهزة الاتصالات من حوزة عناصر المليشيا.

المصادر ذاتها ذكرت أن مقاتلات التحالف العربي، شنت عدة غارات استهدفت تعزيزات حوثية كانت قادمة الى مناطق جبهة صرواح، وأسفرت عن تدميرها وتكبيد المليشيا الحوثية قتلى وجرحى.