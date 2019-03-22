شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الامريكي يوجه صفعة مدوية للانفصاليين ويفاجئهم بهذا الاعلان الصارم من قلب العاصمة عدن .شاهد ماذا قال؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أكد السفير الأمريكي إلى اليمن، ماثيوتولر، في مؤتمر صحفي بعدن، أن واشنطن حريصة على وحدة اليمن واستقراره، مضيفاً: لقاءاتنا هنا تبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وشدد السفير الأميركي على أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم الحكومة اليمنية، مضيفاً: إستراتيجيتنا هي العمل مع الحكومة لمواجهة الجماعات المتطرفة.

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وأضاف: ندرك أهمية عدن ونعمل مع الحكومة على إعادة بناء المؤسسات، مشيراً إلى أن واشنطن لا تدعم الجماعات التي تسعى إلى تقسيم اليمن.

وأكد أن واشنطن تأمل في إعادة فتح سفارتها في صنعاء باعتبارها عاصمة البلاد.

وكان تولر قد وصل صباح اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ الانقلاب.