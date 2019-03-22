شاهد صورة : شلال علي شايع يرتكب حماقة..تثير جدلا واسعا

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عدن - ياسمين التهامي - آثارت وثيقة عبور لأحد الدكاترة قادما من صنعاء إلى عدن جدلا واسعا في منصات شبكة التواصل الاجتماعي المختلفة صادرة من ادارة امن محافظة عدن يتعلق بالسماح للدكتور بالدخول إلى عدن.
وعلق ناشطون بالقول أن حالة الأمن في عدن بقيادة مدير أمنها شلال علي شايع أصبحت فوضى فعندما يكتب بالوثيقة تصريح عبور لمواطن أجنبي فهذا يعني أن التصريح يكون لأي مواطن مت خارج الأراضي اليمنية.
فيما سخر الصحفي فتحي بن لزرق بالقول قبل اسبوع من اليوم قلت ان الوضع في عدن يناسبه القول :" لاتعرف يد من في طيز من..؟
بعد هذه الوثيقة الرسمية استطيع الان ان اقول ان الوضع تطور بعض الشيء الى وضع لاتعرف فيه رجل من حانبة بطيز من؟
وحدها هذه الوثيقة تكفي لتفهم ملامح المشهد وحالة الضياع السائدة..!
وثيقة صادرة عن الجمهورية لمواطن اجنبي من الجمهورية يمر باراضي الجمهورية اليمنية..
ماذا احدث عن "عدنا" يا ابتي ..؟
مليحة مـليحة عـاشقاها: الحقد والقرفٌ!!
لك الله ياعدن ..
لك الله
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