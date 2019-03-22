شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مواطن عماني يضع الحكومة الشرعية في حرج كبير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى المواطن العماني محمد سعيد محسن قمصيت اتهامات من السلطة المحلية محافظة المهرة (شرق اليمن) بالتورط بتهريب أسلحة لمليشيا الحوثي عبر منفذ شحن الحدودي مع عمان.

وقال قمصيت في فيديو مسجل بثه من سلطنة عمان، إنه قام ببيع سيارته قبل أشهر إلى مواطن يمني وأن لديه أوراق بيع رسمية مبدياً تفاجؤه من الخبر.

وكان المركز الإعلامي الناطق باسم السلطة المحلية في المهرة قد ذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مواطن عماني يقود سيارة محملة بالأسلحة يحمل رخصة قيادة صادرة عن الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية، فرع صلالة.

غير أن المركز قام بالتعديل على الخبر لاحقا، حيث قال إن المواطن العماني لاذ بالفرار(وهو نفي للخبر السابق بانه تم ضبطه مع شحنة السلاح ) فيما أبقى المركز في نص الخبر على جزئية « أن المواطن العماني هو من كان يقود السيارة» وهذا يفتح تساؤلات حول كيف استطاع ان يهرب وهو من كان يقود السيارة المحملة بشحنة السلاح؟!.

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ويوم الاربعاء أعلنت الحكومة اليمنية أنها ضبطت شحنة أسلحة ومتفجرات على متن سيارة يقودها مواطن عماني الجنسية في منفذ شحن الحدودي الذي يربط اليمن بسلطنة عمان ويتبع محافظة المهرة (أقصى شرق اليمن).

وقال مركز الإعلام الحكومي الناطق باسم السلطة المحلية في محافظة المهرة أن الأجهزة الأمنية بمنفذ شحن الحدودي ألقت القبض على شحنة أسلحة ومتفجرات على متن سيارة يقودها مواطن عماني يدعى محمد سعيد محسن قمصيت ويحمل رخصة قيادة صادرة عن الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية، فرع صلالة.

وأتهم المركز " ما وصفها بـ "جهات معادية للوطن"، بمحاولة تهريب هذه الأسلحة "عبر عملائها إلى الحوثيين في صنعاء، وتزويدهم بأنواع من الأسلحة لقتل الشعب اليمني" وفقاً للمركز الإعلامي.

وأوضح أن شحنة الأسلحة والمتفجرات المقبوض عليها، تحتوي على ( 340 ) رأس بازوكا متفجر، وعدد ( 140 ) ألف طلقة ذخيرة لنوع كلاشنكوف "جفري".

ونشر المركز صورة (مرفقة مع هذا الخبر) لما قال انها من شحنة الاسلحة التي تم ضبطها.