شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سعودي عسكري: هذه حقيقة قناة سهيل الفضائية...و يفضح فيها مواليين للمجلس الانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخبير العسكري السعودي سليمان العقيلي في منشور على حائطه بتويتر تابعها محرر هناعدن فيما يتعلق بالترويج الذي يتداوله ناشطون موالين لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة المتمرد عيدروس الزبيدي المدعوم اماراتيا بأن قناة سهيل تخدم تركيا وقطر. حيث قال العقيلي ‏قناة سهيل تبث من قلب الرياض عاصمة السعودية وهي مؤيدة للحكومة الشرعية وللتحالف العربي ولاهداف عاصفة الحزم وللامن القومي العربي ولا تروج للمليشيات... ولا تحاول ان تضرب وحدة اليمن .. و لا وحدة التحالف ... وهي لا تحاول ان تفجر العلاقات السعودية اليمنية كما يحاول بعض المستأجرين !



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