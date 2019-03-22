شاهد صورة.. اليكم اول خطوة يتخذها محافظ البنك المركزي الجديد

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عدن - ياسمين التهامي - في اول تعليق له منذ تعيينه بالأمس في قرار جمهوري بتعيينه محافظا للبنك المركزي قام حافظ معياد بتغيير مهنته على حائطه بالفيسبوك إلى محافظا للبنك المركزي بدلا عن مهنته السابقة.



وتعد هذه اول خطوة يقوم بها منذ تعيينه كمحافظ بالأمس بدلا عن الدكتور محمد منصور زمام المحافظ السابق تابعها التنمية برس

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