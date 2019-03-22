شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بيان صادر قبل قليل عن مشرف الحملة الامنية ''غزوان المخلافي'' والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بسم الله الرحمن الرحيم Advertisements يتابع غزوان المخلافي باهتمام بالغ التطورات المصاحبة للحملة الامنية للقبض على المطلوبين امنيا في محافظة تعز مدينة العلم والثقافة والجمال واننا اذا نشيد بالقرار الشجاع الذي اتخذته قيادة السلطة المحلية ممثلة بالاستاذ نبيل شمسان محافظ المحافطة رئيس اللجنة الامنية بملاحقة ومداهمة اوكار المطلوبين امنيا و العصابات التخريبية في المدينة والتي عاثت في المدينة فساداًً لا ننسى ان نشيد بجميع قادة الالوية العسكرية والامنية المشاركة في الحملة الامنية المباركة وكذا قيادات و ضباط و صف وجنود الوحدات الامنية والعسكرية على ما بذلوه وما يبذلوه من جهود جبارة وعلى العزيمة والجاهزية والعقيدية العسكرية القتالية التي يتحلون بها وهو ما جعلهم يحققون هذه الانجازات الامنية القياسية وفي وقت زمني قياسي جدا كما ننتهزها فرصة بدعوة ابناء جلدتنا في محافظة تعز ممن باعوا انفسهم للشيطان واصبحوا يعبثون بامن ابناء هذه المدينة ليل نهار من خلال ممارساتهم اليومية داخل المدينة والعبث بامن واستقرار المواطن التعزي المكلوم والمحاصر بالعودة الي جادة الصواب وهذه فرصتهم الاخيرة لتسليم انفسهم ليتم احالتهم الي الجهات المختصة ليتم محاكمتهم المحاكمة العادلة وفقا للشرع والقانون وفي الختام نشد علي اللجنة الامنية ممثلة برئيسها الاعلى الاستاذ نبيل شمسان محافظ المحافظة وكذا قيادة محور تعز وقيادة الاجهزة الامنية بتطبيق مخرجات اجتماع اللجنة الامنية مؤخرا والذي اوصى باخراج جميع المسلحين من جميع الالوية دون استثناء الي مواجهة عدونا جميعا مليشيات الحوثي الانقلابية وكذا الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بامن واستقرار هذه المدينة التي كانت وستظل منارة للعلم والفن والثقافة

والجمال ...

حفظ الله الحالمة تعز من كل شر وعابث ومكروه

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته... صادر عن المكتب الاعلامي للشيخ القائد غزوان المخلافي الخميس 21/3/2019

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