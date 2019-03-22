شكرا لقرائتكم خبر عن ليست السعودية .. دولة خليجية جديدة تصدر قراراً مفاجئاً بشأن العمالة اليمنية وهذه الجنسيات (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدمت وزارة الداخلية الكويتية إلى السفارة السعودية في البلاد، قائمة بالجنسيات التي يمنع رعاياها من العمالة المنزلية من الدخول برفقة كفلائهم من مواطني مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الجنسيات المقيدة عموما من دخول الكويت.

وبحسب خطاب رسمي اطلعت عليه صحيفة "الأنباء" فإن آخر تحديث لقائمة الدول التي يتم استقدام العمالة المنزلية منها وكذلك الدول الموقوفة التي لا يسمح باستقدام رعاياها من هذه الفئة إلى البلاد تم في 4 فبرايرالماضي بناء على كتاب تلقته الداخلية من السفارة.

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وتضمن الكتاب أن قائمة الدول التي لا يسمح باستقدام رعاياها تضم 21 دولة هي: كينيا، أوغندا، نيجيريا، توغو، السنغال (الإناث)، مالاوي، بوتان، تشاد، سيراليون، النيجر، جيبوتي، إثيوبيا، بوركينا فاسو، تنزانيا، غامبيا، غانا، زيمبابوي، مدغشقر، غينيا، غينيا بيساو، إندونيسيا.

وبحسب الصحيفة، هناك 5 دول اخرى موقوفة لاسباب امنية وهي: الكاميرون، الكونغو الديموقراطية، بوروندي، إريتريا، ليبيريا، مؤكدا أن هذه القوائم تخضع للتغيير حسب الظروف.

وأوضح الكتاب أن هناك جنسيات يحتاج رعاياها إلى موافقة مسبقة للدخول برفقة كفلائهم، التي تتطلب إجراءات خاصة وتدقيقا أمنيا قبل دخولها البلاد وهي: سوريا، العراق، إيران، اليمن، باكستان، أفغانستان، بنغلاديش.