شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حوثي بشأن جثمان الرئيس الراحل .. وتحذيرات من إقدام المتمردين على هذه الخطوة الخطيرة .. ماذا فعلوا به؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تستعد ميليشيات الحوثي للاستفادة من جثة الرئيس السابق علي عبد الله صالح والقيام بتحنيطه.

وأكد مصدر مطلع في تصريح خاص إن الميليشيات تسعى لتحنيط جثة صالح بهدف جعله عبرة لمن لا يعتبر لكل من يفكر في مقاومتهم او الوقوف ضد تحقيق أهدافهم الطائفية في شتى ارجاء اليمن.

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وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه – لدواع أمنية- إن بعض الحوثة عبروا عن مخاوفهم من القيام بهذا الامر ويرون انه سيكون فأل سيء عليهم كون عملية التحنيط ستجعل من صالح رمزا للمقاومة وتحفز الاخرين لتكرار ما قام به الراحل حين اعلن الثورة عليهم .

واختتم المصدر حديثه بالقول هناك مشاورات بين قيادات حوثية رفيعة بشأن الجانب القانوني ن وهل يحق لهم القيام بهذا العمل أم ان عائلة الرئيس الراحل سترفع عليهم قضية قانونية دولية وتقاضيهم على هذا العمل باعتبار ان الجثة لا تعود اليهم وبالتالي لا يحق لهم التصرف بها.