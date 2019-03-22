شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قائد ميليشيا الحشد الشعبي التابع لحزب الاصلاح يرفض توجيهات المحافظ بتعليق العمليات ويهاجم الان بضراوة المدينة القديمة بتعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفض مستشار قائد المحاور وقائد ميليشيا الحشد الشعبي التابع لحزب الاصلاح تعليق العمليات العسكرية وهاجم بشراسة منازل المواطنين في المدينة القديمة وكان محافظ محافظة تعز قد وجه امر عملياتي بتعليق الحملة الامنية ورفع النقاط المستحدثة

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