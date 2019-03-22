مقتل شخصين بانفجار سيارة بمحافظة شبوة

لقي شخصين مصرعهما، اليوم الخميس، بانفجار سيارة بمحافظة شبوة (جنوبي اليمن).

وقال مصدر محلي لـ "يمن شباب نت " إن سيارة نوع "هايلكس" انفجرت ظهر اليوم، بعد تجاوزها نقطة أمنية لقوات النخبة الشبوانية على طريق نصاب مرخة، ما أدى إلى مقتل شخصين كانا على متنها.

وأوضح المصدر، أن السيارة كانت تحمل عشرات القذائف وذخائر، دون ذكر تفاصيل أخرى.

يشار إلى أن النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات تسيطر على الطريق الدولي الرابط بين محافظتي حضرموت وشبوة إلى نهاية مديرية مرخة على طريق مأرب.