شرطة تعز تعلن القبض على مطلوبين أمنيا بالمدينة

أعلنت شرطة محافظة تعز، اليوم الخميس، القبض على عدد من المطلوبين أمنيا.
وقالت شرطة تعز في بيان لها، إن أحد أفراد الحملة الأمنية استشهد وأصيب آخر أثناء ملاحقة عناصر خارجة عن القانون ومطلوبين أمنيا في منطقة صينة ونقيل الحقر.
وأكدت الحملة الأمنية ضبط عدد من المطلوبين أمنيا عقب تحركها صباح اليوم، في منطقة صينة ونقيل الحقر، في الوقت الذي لازالت فيه مستمرة في تعقب آخرين.
وأوضح البيان أن الحملة الأمنية لقيت مقاومة من العناصر المطلوبة مسنودين بعناصر مسلحة قطعت الطرق وتمركزت في عدد من البنايات، في محاولة لعرقلة تحرك الحملة وحماية المطلوبين.
وتعهدت شرطة تعز بمواصلة الحملة حتى تطهير كامل مناطق المحافظة من العصابات الإجرامية، والعناصر الخارجة عن القانون.
وأكدت تصديها لكل من يسعى لإثارة الفوضى ويقدم على ارتكاب الانتهاكات بحق المواطنين والسكينة العامة للمحافظة.
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