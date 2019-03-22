شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها اليمن ...دولة خليجية تصدم الجميع وتمنع 9 جنسيات من ركوب خطوطها الجوية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت وسائل إعلام كويتية، اليوم أنباء عن وضع قيود على بعض الجنسيات ومنعها من ركوب الخطوط الجوية الكويتية، وعدم السماح لها بذلك إلا بعد موافقة أمنية.

من جانبه، كشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، يوسف الجاسم، وفقاً لصحيفة ”القبس“ الكويتية، عن منع تسع جنسيات، بينها دول عربية، من ركوب طائرات الخطوط الجوية الكويتية، وهبوطها في مطار الكويت (الترانزيت)، إلا بعد موافقة أمنية.

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وأوضح الجاسم أنه لن يتم السماح لهذه الجنسيات بركوب طائرات الخطوط الجوية الكويتية إلا بعد السماح لهم بذلك، عقب التنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية“.

وذكرت مصادر أمنية أن الجنسيات الممنوعة والتي تحتاج إلى موافقة أمنية مسبقة هي (اللبنانية، السورية، العراقية، الإيرانية، الأفغانية، الباكستانية، اليمنية، البنغالية، كوريا الشمالية).

وأوضحت المصادر أن الجنسية الإسرائيلية ممنوعة منعًا باتًا من دخول الكويت أو ركوب الخطوط الكويتية، حتى إذا كان يحمل جنسية أوروبية.