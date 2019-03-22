شكرا لقرائتكم خبر عن عقب تغيير محافظ البنك المركزي هذه هي اسعار صرف الريال اليمني امام الريال السعودي والدولار (الاسعار الان) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شهدت العملة المحلية اليوم الخميس 21 مارس ، تحسنا ملحوظا في قيمتها امام سلة العملات الاجنبية، بعد ساعات فقط من القرار الجمهوري الذي قضى بتعيين رئيس اللجنة الاقتصادية الحكومية حافظ معياد محافظا للبنك المركزي ، بدلا عن محمد زمام المتورط في قضايا فساد.
وقالت مصادر مصرفية متطابقة تحدثت لموقع مأرب برس ، ان الريال السعودي هبط من 155 يوم امس الى ما بين (151-148) اليوم الخميس.
اما الدولار فتراجع من 585 الى (560-568).
ويشهد سوق الصرف عدم استقرار ، حيث لم تستقر الاسعار عند رقم معين ، مع التنويه بأن الارقام غير ثابتة وتتغير.
وامس اصدر الرئيس هادي قرارا جمهوريا قضى بتعيين حافظ معياد محافظا للبنك المركزي بدلا عن زمام .
وثبت تورط زمام في قضايا فساد منها المضاربة في اسعار الصرف كما ساهم في انهيار العملة ، طبقا لتقارير صحفية نشرها مأرب برس في وقت سابق.
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