شكرا لقرائتكم خبر عن عقب تغيير محافظ البنك المركزي هذه هي اسعار صرف الريال اليمني امام الريال السعودي والدولار (الاسعار الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت العملة المحلية اليوم الخميس 21 مارس ، تحسنا ملحوظا في قيمتها امام سلة العملات الاجنبية، بعد ساعات فقط من القرار الجمهوري الذي قضى بتعيين رئيس اللجنة الاقتصادية الحكومية حافظ معياد محافظا للبنك المركزي ، بدلا عن محمد زمام المتورط في قضايا فساد.

وقالت مصادر مصرفية متطابقة تحدثت لموقع مأرب برس ، ان الريال السعودي هبط من 155 يوم امس الى ما بين (151-148) اليوم الخميس.

اما الدولار فتراجع من 585 الى (560-568).

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ويشهد سوق الصرف عدم استقرار ، حيث لم تستقر الاسعار عند رقم معين ، مع التنويه بأن الارقام غير ثابتة وتتغير.

وامس اصدر الرئيس هادي قرارا جمهوريا قضى بتعيين حافظ معياد محافظا للبنك المركزي بدلا عن زمام .

وثبت تورط زمام في قضايا فساد منها المضاربة في اسعار الصرف كما ساهم في انهيار العملة ، طبقا لتقارير صحفية نشرها مأرب برس في وقت سابق.