شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اعمال نهب وسرقة للمنازل في المدينة القديمة تنفذها ميليشيا الحشد الشعبي التابع لحزب الاصلاح بتعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال سكان محليون ان ميليشيا الحشد الشعبي التابعة لحزب الاصلاح اقدمت على نهب اكثر من 20 منزل والاستيلاء على سيارات ودراجات نارية تابعة لمواطنين عادين في المدينة القديمة وحي النسيرية

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