شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامين "إي" يعزّز خصوبة الرجل والمرأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يُعرف فيتامين "إي" E بفوائده للبشرة والشعر، لكن هناك فوائد أخرى أكثر أهمية وأقل شهرة مثل دوره في تمثيل الجينات وإشارات الخلية والذي يساعد على حدوث الإخصاب. ويحتاج الإنسان البالغ 15 ملغ من فيتامين "إي" يومياً. إليك كيف يؤثر فيتامين "إي" على الصحة الإنجابية للرجل والمرأة، وفقا لموقع 24.

أما بالنسبة للمرأة، فيساعد فيتامين "إي" على انتظام الإباضة، ويلعب دوراً في تشكيل وصيانة المشيمة، وهو من المغذيات الضرورية لحمل صحي.

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فإذا كان الزوجان يجدان صعوبة في حدوث الحمل الأول أو الثاني تحدث مع طبيبك عن الفوائد المحتملة لفيتامين "إي" ودوره في زيادة الخصوبة.

ويوجد فيتامين "إي" في: اللوز، والبندق، والفول السوداني، وزبدة الفول السوداني، والسبانخ، والبروكلي، والمانجو، والكيوي، والزيوت النباتية مثل زيت الذرة وعباد الشمس.

ولا ينبغي تناول مكملات فيتامين "إي" دون استشارة الطبيب، لأن تناول الكثير من هذا الفيتامين قد يسبب النزيف للمرأة، ويزيد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجل. وتذكّر أن الحد الأقصى المسموح به من مكملات الفيتامين يومياً هو 1000 ملغ.