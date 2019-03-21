شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسباب تفسر لماذا يجب أن يحصل الإنسان على 8 أحضان يوميا على الأقل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العناق وسيلة رائعة للشفاء، إذ تظهر كثير من الأبحاث والدراسات العلمية أن "الحضن"، وكذلك الضحك، أساليب فعالة للغاية في علاج كثير من الأمراض الجسدية والنفسية كالشعور بالوحدة والاكتئاب والقلق والتوتر.

وذكرت الدراسات العلمية التي أجريت عن العناق، أن الإنسان يحتاج إلى 8 أحضان يوميا، وعدَّدَ موقع "mind body green" الصحي، 10 فوائد متنوعة لحصول الإنسان على 8 أحضان يوميا:

1- تقوية الثقة والشعور بالأمان، ويساعد على التواصل الصادق.

2- تعزيز مستويات هرمون "الأوكسايتوسين"، الذي يعالج مشاعر الوحدة والعزلة والغضب.

3- رفع مستويات السيروتونين، المسؤل عن خلق السعادة.

4- تقوية جهاز المناعة، فالضغط اللطيف على عظمة القص، والشحنة العاطفية التي يخلفها العناق تساعد على رفع جودة بعض العمليات الحيوية التي تنظم توازن إنتاج الجسم لخلايا الدم البيضاء، التي تُبقي الإنسان بصحة جيدة، وخال من الأمراض.

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5- رفع احترام الذات بصورة كبيرة.

6- إراحة العضلات وإخراج التوتر من الجسم، فالعناق يمكن أن يخرج الألم ويهدئ الأوجاع، لأنه يزيد من حركة الدورة الدموية في الأنسجة الرخوة.

7- موازنة الجهاز العصبي، إذ تظهر سلوكيات مختلفة لجلد الشخص الذي يتلقى ويعطي عناقات، وتشير التأثير إلى تغير مستويات الرطوبة والكهرباء في الجلد إلى حالة أكثر توازناً في الجهاز العصبي.

8- يعلمنا العناق كيف نأخذ ونعطي، ما يقوي الدفئ، وهذا يجعل الحب يتدفق في كلا الاتجاهين.

9- العناق يشبه إلى حد كبير التأمل والضحك، اللذان يساعدان على الخروج من أنماط التفكير المجهدة إلى الحب والمشاعر.

10- تبادل للطاقة، وهذا الأمر بين المعانقين استثمار في العلاقة العاطفية بينهم أيا كانت،إذ يشجع على التعاطف والتفاهم.