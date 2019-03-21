إنفوغراف: 10 وسائل طبيعية لعلاج الحساسية الموسمية

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عدن - ياسمين التهامي - فصل الربيع كابوس حقيقي الذين يعانون من الحساسية الموسمية، بسبب حبوب الطلع، أحد أهم العوامل التي تثير الحساسية في هذا الفصل.
ويمكن علاج الحساسية الموسمية وتخفيف أعراضها، باستخدام وسائل سيطة، دون حاجة إلى أدوية وعقاقير الطبية، بحسب موقع وي إم بي دي:
1- إغلاق النوافذ
للحفاظ على نقاء الهواء داخل المنزل.
2- الاستحمام
للتخلص من بقايا غبار الطلع العالقة بالجسم.
3- وضع قناع
يحميك من الجسيمات المثيرة لنوبات الحساسية.
4- الطعام الصحي
الفواكه والخضروات تخفف أعراض المرض.
5- غسولات الأنف
للتخلص من المخاط والبكتيريا الضارة.
6- شرب السوائل
تساعد على فتح الممرات الأنفية المسدودة.
7- أدوات التنظيف الطبيعية
تبعدك عن المواد الكيماوية التي تزيد الأعراض.
8- استنشاق بخار الماء
يخفف أعراض الحساسية ويسهل التنفس.
9- تجنب التدخين
دخان السجائر يفاقم نوبات الحساسية.
10- الإبر الصينية
تقنية قديمة أثبتت فعاليتها لعلاج الأمراض.
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