شكرا لقرائتكم خبر عن ما سر جاذبية النجمات فوق الـ40؟ هيفاء وهبي وجينفر لوبيز مثال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لطالما كانت فكرة الكشف عن العمر الحقيقي للعديد من النجمات أمر صعب أمام الجمهور فبالرغم من تقدمهن بالسن إلا أنهن يرغبن بالبقاء أصغر سناً ضمن ساحة النجمات الفنية.

كذلك تعاني بعض النجمات من عدم تصديق عمرهن الحقيقي إذ تبدو كل منهن أصغر عمراً بالرغم من بلوغها فوق ال40، نجد الفنانة هيفاء وهبي دائمة الرشاقة والجاذبية عاماً تلو الآخر فبحفاظها على أحدث صيحات الموضة والمكياج ومع متابعة التمارين الرياضية تبدو دوماً أصغر عمراً.

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كذلك لا ننسى نجمة هوليوود الجميلة جينيفر لوبيز التي كلما كبرت سناً بدت أكثر جاذبية فهي تعتمد التمارين الرياضية بكثرة كذلك تسعى للحفاظ علىبشرتها مشدودة وجذابة بعودتها للطب الروسي معتمدة على حقن بشرتها بما تحتويه المشيمة.

في هذا الألبوم جمعنا لكم صور نجمات يزددن شباباً مع التقدم بالسن