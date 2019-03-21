شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة انباء دولية تثير الرعب والهلع في نفس ابو علي الحاكم وكل القيادات العسكرية الحوثية بعد الاعلان الرسمي من الحرس الوطني السعودي عن دخول هذا السلاح الفتاك الحرب لأول مرة ( صورة للسلاح المرعب ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الحساب الرسمي لوزارة الحرس الوطني السعودي صورة لأول مدرعة تدخل الخدمة العسكرية بالوزارة.

وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع "تويتر" إن المدرعة دخلت الخدمة العسكرية عام 1975. وحاليا، يمتلك الجيش السعودي عتادا عسكريا يجعله من بين أقوى جيوش العالم، وتحتل السعودية مرتبة متقدمة بين أكثر الدول إنفاقا على قواتها المسلحة بميزانية دفاع تتجاوز 56 مليار دولار. ووفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي لعام 2019، يحتل الجيش السعودي المرتبة رقم 26 بين أقوى 136 دولة حول العالم.

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