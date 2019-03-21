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ضجة في السعودية بعد رقص فتيات في شوارع الرياض (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لراقصات إحدى الفرق الفنية، وهن يتدربن على عرض مرتقب في ساحة عامة بإحدى مناطق العاصمة السعودية الرياض.

ويظهر الفيديو 6 راقصات و6 راقصين يتدربون استعدادا لعرض لم يعرف بعد، في مشهد غير مألوف، دفع الحاضرين في المكان لتوثيقه بهواتفهم.

وضج موقع "تويتر" بالتعليقات التي انقسمت بين مرحبة بالتغيير، ومستنكرة لما يحدث، خاصة أنه في ساحة عامة في الرياض، فيما لا يمكن لـ"سبوتنيك" التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

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