شكرا لقرائتكم خبر عن ضجة في السعودية بعد رقص فتيات في شوارع الرياض (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لراقصات إحدى الفرق الفنية، وهن يتدربن على عرض مرتقب في ساحة عامة بإحدى مناطق العاصمة السعودية الرياض.
ويظهر الفيديو 6 راقصات و6 راقصين يتدربون استعدادا لعرض لم يعرف بعد، في مشهد غير مألوف، دفع الحاضرين في المكان لتوثيقه بهواتفهم.
وضج موقع "تويتر" بالتعليقات التي انقسمت بين مرحبة بالتغيير، ومستنكرة لما يحدث، خاصة أنه في ساحة عامة في الرياض، فيما لا يمكن لـ"سبوتنيك" التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.
http://
سوق الكمبيوتر في العليا الرياض
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر ضجة في السعودية بعد رقص فتيات في شوارع الرياض (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.