شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن مصرع اكبر قيادي في جماعة الحوثي .. (شاهد الصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي ‏العقيد علي عبدالله ‎البخيتي على ايدي ابطال ‎الجيش اليمني باسناد قوات ‎التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في جبهة ‎كتاف ‎البقع ‎صعدة .

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