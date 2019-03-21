شكرا لقرائتكم خبر عن من يدير شبكات الدعارة في صنعاء ومن يتاجر بها ومن يختطف الفتيات من الشوارع؟!.. خفايا وأسرار تكشف لأول مرة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال موقع وزارة الدفاع اليمنية إن مصادر أمنية وأخرى حقوقية كشفت أن قيادات حوثية، من خلال جمعيات خيرية ومنظمات إغاثية وإنسانية، تدير شبكة كبيرة للاتجار بالبشر والدعارة السياسية والتجسس والاغتيالات واختطاف النساء لإجبارهن على العمل لصالح الميليشيات الحوثية من خلال جهاز مكافحة الحرب الناعمة، الذي أنشأه المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين.

يذكر أن الميليشيات شكلت، عقب سيطرتها على صنعاء، جهازاً أمنياً خاصاً بإدارة خلايا وشبكات دعارة للإيقاع بفتيات وبنات الخصوم السياسيين، وكذلك الإيقاع بموظفي المنظمات الحقوقية الأممية للعمل في صفها، وتجيير مواقفها وتقاريرها لصالح الانقلابيين في المحافل الدولية، فضلاً إلى الثراء الفاحش وجني الأموال لتمويل حرب الجماعة من وراء الاتجار بالبشر وشبكة الدعارة التي امتهنتها الميليشيات الحوثية.





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المصادر الأمنية أكدت أن هذا الجهاز يقوده شقيق زعيم الجماعة يحيى الحوثي وزير التربية والتعليم.

ويعمل الحوثيون، من خلال جهاز مكافحة الحرب الناعمة الذي يتكون من عدة خلايا لكل منها مهام مخصصة، حيث يقومون بتدريب الضحايا على التجسس واستخراج المعلومات.

وبدأ عناصر جماعة الحوثي، وخصوصاً المشرفين على السجون وأجهزة المخابرات، البحث الجنائي والأمن السياسي والقومي، بدأوا بإنشاء دور لتجارة الدعارة انتشرت في مناطق مختلفة من صنعاء .