شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: إغراء اللبنانية مروى يخطف الأنفاس والجمهور يطالبها بالمزيد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة اللبنانية مروى، مجموعة صور مثيرة لها، عبر الـ Instagram.

ظهرت مروى في الصور وهي ترتدي المايوه، ما جعل مجموعة من جمهورها يطالبوها بنشر المزيد من الصور الجريئة والواضحة لجسدها.

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عبرت مروى عن استيائها من هؤلاء الأشخاص، وكتبت معلقة على صورة لها: “للمعلومه فقط … جسدي هو ليس ملك للمعجبين ، يزعجني أن يكون كل شي واضح من تفاصيل جسدي، فهو ملكي وهذا مني لكم ، فبعض الفانز اللي طلبوا مني ان تكون الصوره كامله والبعض وصلتني مسجاته عالخاص”.

تابعت: “أرجو عدم الطلب مرة تانيا بحكم الاحترام ، احبكم واحب ثقتكم بي ، لا أجد نفسي في دائرة الاغراء المبتذل ، لذلك أحتفظ بصوري الكامله على البحر لنفسي ، وأيا صوره أجدها غير مناسبه لا أسمح لنفسي إظهارها لكم شكرا لمتابعيني”.