شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 146 امرأة يمنية يخضعن لممارسات الميليشيا غير الأخلاقية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في فصل جديد من فصول جرائم الميليشيا الانقلابية تم الكشف عن اختطاف الحوثيين لأكثر من 160 امرأة فيما تم تنفيذ مئات جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب بحق النساء.

ومؤخراً تم رصد 129 جريمة قتل لنساء، وإصابة 122 أخريات جراء قصف ميليشيات الحوثي والألغام التي زرعتها خلال 6 أشهر.

وكشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن انتهاكات جديدة ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق عشرات النساء في مناطق مختلفة تخضع لسيطرتها منهن من مر على اختطافهن وإخفائهن قرابة سنة كاملة.

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تقرير للمنظمة أورد أن قرابة (164) امرأةً تم اختطافهن من قِبل الانقلابيين في البحث الجنائي، 55 منهن تمت إحالتهن للنيابة للبدء بإجراءات المحاكمة.

وكشفت المنظمة أيضاً في بيان سابق لها في يناير الماضي عن اختطاف الميليشيات الحوثية لقرابة 120 امرأة وإخفائهن، مشيرة إلى أن الميليشيات اختطفت خلال الشهرين الماضيين قرابة 42 امرأة أخرى.

وتواجه النساء أنماطاً مختلفة من العنف في ظل غياب مؤسسات الدولة ومنظمات الحماية والتوعية المجتمعية.