شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مليشيا الحشد الشعبي التابعة لحزب الاصلاح تحرق مقرات المؤتمر الشعبي العام بتعز ...شاهد الصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقدمت ميليشيا حزب الاصلاح المعروفة تحت مسمى الحشد الشعبي على احراق مقر المؤتمر الشعبي العام في مدينة تعز

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