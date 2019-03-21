شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة كويتية شهيرة تنشر فيديو لها من داخل الحمام وتثير موجة غضب واسعة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة الكويتية، نورة العميري، جدلاً واسعاً، في فيديو نشرته لها من داخل المرحاض، الأمر الذي عرضها للكثير من الانتقادات.
وظهرت “العميري” في المقطع تجلس على كرسي الحمام ومعها إحدى صديقاتها التي تضع لها المكياج.
من جانبها، انتقدت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنانة نورة العميري، وأشارت إلى أن نشر الفيديو بهذا الشكل أمير غير لائق.
وعلقت العيدان قائلة: “ابشرفكم خلصت الأماكن مقعدين نورة بالحمام وعلى المرحاض ويحطون لها مكياج ويصورون بفخر”.
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة كويتية شهيرة تنشر فيديو لها من داخل الحمام وتثير موجة غضب واسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.