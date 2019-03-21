شاهد.. مايا دياب في وضع مثير مع رجل!

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة مايا دياب صورًا جديدة لها من عشاء جمعها مع أصدقاء، عبر تطبيق الصور "انستغرام". وبدت مايا مثيرة بفستان قصير، أظهر مفاتنها، كما أثارت الجدل عبر صورتين وهي تجلس في أحضان مصمم الازياء نيكولا جبران، فلاقت انتقادات عددة من متابعيها، في حين أبدى آخرون إعجابهم.

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