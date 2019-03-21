عاجل : ميليشيا الحشد الشعبي تحرق تعز ... شاهد خمس صور للمعارك الدائرة الان وسط المدينة

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عدن - ياسمين التهامي - قالت كتائب أبي العباس، إن المجاميع المسلحة التابعة لحزب الإصلاح ما زالت تشن هجوماً شرساً على أفراد الكتائب، وتفرض حصارها على المدينة القديمة التي يوجد فيها مقر قيادة أبي العباس.



وأكدت الكتائب، في بيان لها، أن المجاميع المسلحة لحزب الإصلاح تمارس أعمالاً عدائية وترتكب جرائم بحق المدنيين من خلال ما تقوم به من قصف عشوائي وممنهج على أفرادنا والسكان في المنطقة.



وعبرت الكتائب عن أسفها للموقف الغائب للسلطة المحلية واللجنة الأمنية التي من المفترض أن تضع حداً لهذه الأعمال الإجرامية التي تقودها المجاميع المسلحة لحزب الإصلاح.

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