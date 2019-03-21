البيضاء: اصابة طفلين في قصف حوثي على منازل المدنيين بـ"القريشية"

أصيب طفلان، اليوم الأربعاء، في قصف لمليشيات الحوثي الانقلابية، على منازل وممتلكات المواطنين المدنيين، في مديرية القريشية، في قيفه، بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية لــ"يمن شباب نت"، "إن مليشيات الحوثي الانقلابية، شنت قصفاً همجيا ًاليوم الأربعاء، على منازل المدنيين في قرية "ذي كالب الأسفل" بمديرية القريشية، ما أدى إلى إصابة الطفلين عبدالله محمد بن محمد القبسه، ?? عاما، وأديب علي احمد العيشمي ??عاما.

وتواصل الميليشيات الحوثية الإنقلابية ارتكاب جرائم بشكل شبه يومي، بحق المدنيين، من أبناء قيفة، بصورة انتقامية ثأرية على خلفية الخسائر الفادحة التي تلقتها وتتلاقها الميليشيات الحوثية على أيدي ابطال مقاومة قيفة.