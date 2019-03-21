تعز: حملة أمنية لتعقب عناصر خارجة عن القانون ومطلوبين أمنيا وسط المدينة

أطلقت الأجهزة الأمنية، بمحافظة تعز، (جنوبي غرب اليمن)، مساء الأربعاء، حملة أمنية لملاحقة العناصر والعصابات المسلحة الخارجة عن القانون.

وقالت مصادر أمنية لـ"يمن شباب نت"، "إن حملة أمنية مكونة من عشرين طقما، ودورية عسكرية انتشرت في شوارع المدينة، وعدد من الأحياء والمربعات؛ لبسط الأمن والاستقرار".

المصادر أشارت إلى أن "الحملة شاركت فيها كافة الوحدات الأمنية؛ لملاحقة العناصر والعصابات الخارجة عن القانون".

يأتي ذلك بعد يوم من توجيه اللجنة الأمنية برئاسة محافظ تعز، نبيل شمسان، إدارة الأمن بإطلاق حملة أمنية لضبط وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون.