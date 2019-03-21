وردنا الان ..تحذير سعودي رسمي وشديد اللهجة لكل المقيمين وحتى للسعوديين من هذا الخطر الذي سيحدث اليوم ويشكل خطرا على حياة الجميع

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عدن - ياسمين التهامي - حذر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند: كافة المقيمين والسعوديين من الاخطار التي تكتن التغييرات الجوية وبدء خروج الثعابين ف المناطق البرية. وقال :اليوم يبدأ دخول طالع سعد الأخبية، وهي أربعة نجوم خافتة ومتقاربة وهي تشبه رجل البطة. وأضاف: سعد الأخبية نجم يمان وعدد أيامه 13 يومًا. وبدخول "سعد الأخبية" بداية موسم الحميمين. وقيل في سعد الخبايا يطلعن الحيايا (الثعابين).. تبلغ حصة الليل حوالى 11:49 ساعة؛ بينما حصة النهار حوالى 12:11 ساعة. وعن حالة الطقس بيّن المسند، أن استقرارًا جويًّا يسود معظم أجواء #السعودية، عدا تشكلات سحبية قد تتشكل فوق أجزاء متفرقة من سماء مناطق #الرياض #الشرقية #الحدود_الشمالية، وقد تهطل منها زخات مطرية متفرقة.. هذا والله أعلم.



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