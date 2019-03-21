شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صور نادرة من ماضي عدن الجميل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي"فيس بوك" صور نادرة لمدينة عدن في الماضي تتدل على الأطالة والرقي لماضيها في الزمن الجميل. وتباينت الصور ما بين مدارس عدن في السابقوالملابس الخاصة بالطلاب وفرق كرة القدم، التى كانت تحرص المدارس على تنظيمها اهتماما بالنشاط الرياضي للطلاب. Advertisements

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