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شاهد صورة قديمة ونادرة لأول فنانة يمنية عزفت على آلة العود

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عدن - ياسمين التهامي - نشر ناشطون صورة قديمة ونادرة للفنانة اليمنية الشهيرة "نبات أحمد" وهي تعزف على العود.

 

 

 

وتعد الفنانه نبات أحمد من أوائل الفنانات اليمنيات اللائي عزفن على آلة العود، والتي مثلت لها النقلة الحقيقية إلى الجمهور لها أكثر من «95» شريطاً.

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كما أن للفنانة "نبات أحمد "، العديد من المشاركات الداخلية والخارجية مع كبار الفنانين اليمنيينوحاصلة على عدد من الشهادات التقديرية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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