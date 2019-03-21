شكرا لقرائتكم خبر عن الزُبيدي يتحدث عن الخطأ الذي ارتكبه الرئيس هادي في الحكومة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث رئيس مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي عن الخطأ الذي ارتكبه الرئيس هادي مع حزب الإصلاح.

أعرب ، عيدروس الزبيدي، عن رؤيته بأن الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الرئيس، عبد ربه منصور هادي، هو إشراك الإصلاح في الحكومة.



وقال الزبيدي: "الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الرئيس عبد ربه منصور هادي، إشراك الإخوان المسلمين في الحكومة، وهم يعملون تحت مظلة الحكومة وتحت مظلة شرعية وبالوقت نفسه، هم من يؤجج الوضع في الجنوب ومن أفشل جبهات القتال في الشمال".

وأضاف: "هم متورطون وهم منظمة إرهابية تم تصنيفها خاصة من قبل الأصدقاء والحلفاء الروس، وهم من يدعم العمليات الإرهابية في الجنوب، ولا زالت المعسكرات الموجودة في وادي حضرموت التابعة للإصلاح والإخوان المسلمين بقيادة علي محسن الأحمر، هي من تدعم الإرهاب والاغتيالات على مستوى وادي حضرموت أو على مستوى الجنوب بشكل عام.