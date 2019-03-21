شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحكومة اليمنية تفاجئ الجميع وتعلن هذا الخبر الكارثي حول اتفاق السويد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت الحكومة اليمنية أن مليشيا الحوثي أعلنت رسميا تخليها عن اتفاق السويد الأخير الخاص بالوضع في مدينة الحديدة غربي اليمن.

وقالت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، 20/آذار/2019، إن صريحات القيادي محمد الحوثي تعد تنصلا من اتفاق الحديدة وإعـلان حرب.

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وتابعت: لم تصلنا أية أفكار من المبعوث الأممي حول إعادة الانتشار في الحديدة.

وماطلت مليشيا الحوثي في تنفيذ الاتفاق الذي قضى بانسحاب كل الأطراف من داخل المدينة وتسليمها لقوات الشرطة التي كانت تديرها قبل العام 2014.

ويوم أمس قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن الأطراف المعنية تحقق تقدما في تنفيذ الاتفاق، وهو ما يتناقض مع الوضع على الأرض