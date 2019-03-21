شكرا لقرائتكم خبر عن عقاب إلهي مزلزل ودرس رادع لكل مجرم يرتكب هذه الجريمة المروعة ..والضحية المسكينة لا تدري ان الله قد انتقم لها شر انتقام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عُثر على المغتصب المزعوم “فان”، ميتًا داخل غرفته في فندق في مدينة “فوتشو” بشرق الصين.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، كشف تقرير الشرطة أن فان استدرج ضحيته إلى غرفة فندقه قبل أن يستخدم 3 ثعابين لتهديدها واغتصابها.

وقال هوانغ شياو يون ضابط الشرطة في مقاطعة “تشينغيون”: “لقد كانت الضحية خائفة من الثعابين، لذلك وافقت على مطالبه”.

ووفقًا لأقوال الضحية، كان يلعب في الحمام مع ثعابينه عندما لدغه أحدهم، ولكنه لم يذهب إلى المستشفى بل استلقى على فراشه منتظرًا أن يتعافى تلقائيًا.

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انتهزت الضحية فرصة فقدانه الوعي، وهربت من غرفة الفندق لإبلاغ الشرطة، ولكن عندما وصلت الشرطة كان فان قد مات من لدغة الثعبان.

وفي الفيديو الذي سجلته كاميرات مراقبة الفندق، يمكن رؤية أحد الثعابين وهو يهرب من الغرفة قبل دقائق من العثور على فان ميتًا.

يجدر بالذكر أن رجال الإطفاء والإنقاذ قد اصطادوا الثعبان وكشفوا أنه نوع سام للغاية يعيش في الصين وجنوب شرق اسيا.

ومن جانبها تحقق السلطات في تهمة الاغتصاب، وأمروا بإيقاف الفندق عن العمل حتى انتهاء التحقيق.