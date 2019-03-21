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روسيا اليوم تكشف ما وراء تعيين الرئيس هادي لحافظ معياد محافظاً للبنك المركزي

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عدن - ياسمين التهامي -  

أصدرت الرئاسة اليمنية قرارا جمهوريا يقضي بتعيين حافظ فاخر معياد محافظا للبنك المركزي اليمني خلفا لمحمد زمام

وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

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وقد ترأس معياد لجنة اقتصادية بقرار من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بهدف معالجة الأوضاع الاقتصادية المنهارة، وإنقاذ العملة المحلية من التدهور.

ووفقا لوسائل إعلام يمنية، فقد كشفت اللجنة عمليات مضاربة وفساد في البنك المركزي وفوارق نقدية بلغت قيمتها مليارات الريالات اليمنية.

 

#المصدر: روسيا اليوم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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