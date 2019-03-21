شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا اليوم تكشف ما وراء تعيين الرئيس هادي لحافظ معياد محافظاً للبنك المركزي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت الرئاسة اليمنية قرارا جمهوريا يقضي بتعيين حافظ فاخر معياد محافظا للبنك المركزي اليمني خلفا لمحمد زمام وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. Advertisements وقد ترأس معياد لجنة اقتصادية بقرار من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بهدف معالجة الأوضاع الاقتصادية المنهارة، وإنقاذ العملة المحلية من التدهور. ووفقا لوسائل إعلام يمنية، فقد كشفت اللجنة عمليات مضاربة وفساد في البنك المركزي وفوارق نقدية بلغت قيمتها مليارات الريالات اليمنية. #المصدر: روسيا اليوم

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