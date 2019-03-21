شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض أربعة صواريخ باليستية في سماء مدينة مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترضت منظومة الدفاع الصاروخية التابعة للتحالف العربي قبل قليل أربعة صواريخ باليستية في سماء مدينة مأرب. وقال مصدر ان دفاعات التحالف اعترضت قبل قليل أربعة صواريخ باليستية في سماء المدينة. وأضاف المصدر" إنه تم إسقاط الصواريخ في منطقة خالية خارج المدينة دون إحداث أي أضرار بشرية أو مادية. ويطلق الحوثيون صواريخ بشكل شبه مستمر على المدينة تعترضها دفاعات التحالف المتواجدة في محيط المدينة.

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