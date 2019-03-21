شكرا لقرائتكم خبر عن خبير خليجي يرد على وزير نقل الشرعية: ليس لك الحق في الحديث عن التحالف ولا تنسى انك توالي الحوثة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ” رد خبیر ومحلل عسكري خلیجي على وزیر النقل التابع الشرعیة المدعو “ صالح الجبواني

.ووجھ الخبیر خلفان الكعبي صفعات في رده للجبواني، مذكراً إیاه انھ كان الى وقت قریب یوالي الحوثة في إفسادھم

ونشر الكعبي تغریدة على حسابھ بتویتر قال فیھا: ”آن للشرعیة ان تتخذا موقفا منك ومن امثالك المفسدین، لیس لك الحق في الحدیث عن التحالف لان

.“التحالف ورجال الجنوب والمقاومھ الوطنیة ھم من حرروا الاراضي

واضاف موجھا كلامھ للجبواني “ لا تنسى انك كنت توالي الحوثھ في افسادھم وحالیا لا زلت توالیھم وتؤیدھم سرا ،رجال المجلس الانتقالي مرحب بھم

.” في عواصم عالمیھ ھل فھمت؟

:وھذه تغریدة الجبواني والرد علیھ من قبل الكعبي

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