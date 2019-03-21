شكرا لقرائتكم خبر عن مغترب يمني ينقذ سعودية بعد وقوعها في ورطة كادت تدفع حياتها ثمنا لها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تمكن شاب يمني من انقاذ شابة سعودية من شابين مخمورين حاولا سرقة سيارتها الفارهة .

وكشف شاهد عيان ان الفتاة كانت قد توقفت امام احدى محلات السوبر ماركت لشراء بعض الاغراض حين هاجمها شابان ليتدخل اليمني وينقذها منهما.

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ويقول شاهد العيان ان السعودية بعد انقاذها انطلقت بسيارتها ولم تتوقف حتى لتقديم الشكر للشاب اليمني الذي انقذها من كارثة ربما كانت ستدفع ثمنها غاليا.

ولم نتمكن من التأكد من مدى دقة الحادثة وأين وقعت في السعودية.