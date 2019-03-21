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مغترب يمني ينقذ سعودية بعد وقوعها في ورطة كادت تدفع حياتها ثمنا لها

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عدن - ياسمين التهامي -  

تمكن شاب يمني من انقاذ شابة سعودية من شابين مخمورين حاولا سرقة سيارتها الفارهة .

 

وكشف شاهد عيان ان الفتاة كانت قد توقفت امام احدى محلات السوبر ماركت لشراء بعض الاغراض حين هاجمها شابان ليتدخل اليمني وينقذها منهما.

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ويقول شاهد العيان ان بعد انقاذها انطلقت بسيارتها ولم تتوقف حتى لتقديم الشكر للشاب اليمني الذي انقذها من كارثة ربما كانت ستدفع ثمنها غاليا.

 

ولم نتمكن من التأكد من مدى دقة الحادثة وأين وقعت في السعودية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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