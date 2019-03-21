شكرا لقرائتكم خبر عن ماسبب إقالة محمد زمام من منصبه؟ .. تفاصيل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون ومواقع أخبارية، فيديو قالوا أنه قد يكون سبب إقالة محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، من منصبه، وتعيّن خلفاً له حافظ معياد محافظاً للبنك .

وبحسب النشطاء فإن إقالة زمام جاء على خلفية تهربه من الكشف عن مصير أكثر من تسعة مليار ريال يمني إختفت من البنك المركزي، حيث إعتبر النشطاء أن هذا التهرب تأكيد على تورط الدكتور زمام، بممارسة وارتكاب مخالفات مالية وقانونية تتعارض مع قوانين وسياسات البنك المركزي .

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وجاءت تلك المعلومات أيضاً عقب ساعات من عقد رئيس حكومة الشرعية الدكتور معين عبدالملك، اجتماعاً ضم وزير المالية الدكتور أحمد الفضلي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي.

وأصدر الرئيس هادي، اليوم، القرار الجمهوري رقم (11) لسنة 2019م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ / حافظ فاخر معياد محافظاً للبنك المركزي اليمني.