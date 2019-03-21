أكد قائد قوات التحالف في اليمن، الفريق الركن فهد بن تركي آل سعود، مواصلة التحالف لعملياته العسكرية في مواجهة الحوثيين حتى إعادة شرعيته.
جاء ذلك خلال زيارته لألوية العروبة في الجيش في محور مران بمحافظة صعدة، حيث اطلع على آخر المستجدات العسكرية في المحور، وعلى سير الخطة العسكرية.
وأشار تركي أن جماعة الحوثي الانقلابية في أضعف حالاتها، حسب قوله.
وفي 26 مارس 2015 نفذ التحالف ضربات جوية على مواقع للحوثيين، وذلك بعد ستة أشهر من دخولهم إلى صنعاء، في محاولة لوقف تقدمهم.
وأوقعت الحرب حوالي 10 آلاف قتيل، غالبيتهم من المدنيين، وأغرقت أكثر من ثمانية ملايين شخص في شبه مجاعة، وتسببت بـ”أسوأ أزمة إنسانية” في العالم، بحسب الأمم المتحدة
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: حربنا مستمرة في اليمن لحين تنفيذ هذا الشئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.