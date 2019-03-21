التحالف: حربنا مستمرة في اليمن لحين تنفيذ هذا الشئ

أكد قائد قوات التحالف في اليمن، الفريق الركن فهد بن تركي آل سعود، مواصلة التحالف لعملياته العسكرية في مواجهة الحوثيين حتى إعادة شرعيته.

جاء ذلك خلال زيارته لألوية العروبة في الجيش في محور مران بمحافظة صعدة، حيث اطلع على آخر المستجدات العسكرية في المحور، وعلى سير الخطة العسكرية.

وأشار تركي أن جماعة الحوثي الانقلابية في أضعف حالاتها، حسب قوله.

وفي 26 مارس 2015 نفذ التحالف ضربات جوية على مواقع للحوثيين، وذلك بعد ستة أشهر من دخولهم إلى صنعاء، في محاولة لوقف تقدمهم.

وأوقعت الحرب حوالي 10 آلاف قتيل، غالبيتهم من المدنيين، وأغرقت أكثر من ثمانية ملايين شخص في شبه مجاعة، وتسببت بـ”أسوأ أزمة إنسانية” في العالم، بحسب الأمم المتحدة