1400 جندي وصف وضابط لا يتسطيع أحد هزيمتهم في اليمن بسبب الإمارات "تفاصيل"

احتفلت محافظة حضرموت بختام البرنامج التدريبي والتأهيلي للأجهزة الأمنية والشرطية بالمحافظة، والذي قدمت خلاله دولة الإمارات العربية المتحدة دعماً كبيراً تمثل في تأهيل 1400 جندي وصف وضابط من إدارة أمن ساحل حضرموت، وتزويد الأمن بـ 277 آلية مختلفة المهام، إلى جانب عشرات الدراجات النارية و4 آليات دفاع مدني مزودة بكامل التجهيزات وإعادة تأهيل وبناء 21 مركزاً للشرطة و11 إدارة أمنية وتوفير وسائل اتصال حديثة والتكفّل إلى جانب العديد من المهمات الأخرى، وأشاد محافظ محافظة حضرموت بالدعم الإماراتي المقدم للأجهزة الأمنية، وقال: «إن ما تحقق في قطاع الأمن والشرطة أحدث تحوّلاً كبيراً في المنظمة الأمنية ويعد عملاً عظيماً يحظى بتقدير عالٍ من قيادة السلطة اليمنية والمؤسستين العسكرية والأمنية وأبناء حضرموت كافة تجاه قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة».

وتابع «إن انطلاقة برنامج دعم وتفعيل المنظومة الأمنية كانت قبل عام شهدت خلاله المؤسسة الأمنية العديد من المنجزات تمثلت في بناء مراكز شرطة وإعادة تأهيلها وتأهيل وتدريب 1400 من ضباط وصف وجنود الأمن والشرطة».

وأضاف أن دعم التحالف العربي لبلادنا بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة سيظل خالداً في الذاكرة بدءاً بعاصفة الحزم ومروراً بتحرير ساحل حضرموت وما تبعها من منجزات في شتى المجالات.

نقلة نوعية

وتابع المحافظ خلال حفل نظمته قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت والإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت، بمناسبة اختتام البرنامج التدريبي بتأهيل وتطوير وتفعيل المنظومة الأمنية بساحل حضرموت «إن قوات الأمن والشرطة شهدت بنهاية هذا البرنامج نقلة نوعية كبيرة وباتت على مقدرة عالية لتأمين ساحل حضرموت والتصدّي لأي أعمال إرهابية أو تخريبية، بفضل الدعم الكبير من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والهمم العالية لضباط وصف وجنود المؤسسة الأمنية».

واختتمت محافظة حضرموت البرنامج التدريبي بتأهيل وتطوير وتفعيل المنظومة الأمنية بساحل حضرموت، تحت شعار (رسالة سلام)، بحضور محافظ المحافظة وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ومدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير التميمي وممثل وزارة الداخلية وأعضاء الفريق الإماراتي والقادة الأمنيين والعسكريين.

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شكر وتقدير

بدوره قال مدير الأمن العام بساحل حضرموت العميد منير التميمي: إن الكلمات تعجز عن تقديم الشكر والعرفان لدولة الإمارات العربية المتحدة ولفريقها الأمني لدعمهم لبرنامج تأهيل وتفعيل المنظومة الأمنية، الذي اتسم بروح العمل الجاد والوفاء الصادق جسّد خلاله أعضاء الفريق الأمني الإماراتي كل معاني الأخوّة الصادقة التي لا تمحوها السنين وستظل محفورة في ذاكرة الزمن.

وأوضح أن البرنامج اشتمل على تأهيل 1400 جندي وصف وضابط من إدارة أمن ساحل حضرموت وتزويد الأمن بـ 277 آلية مختلفة المهام، إلى جانب عشرات الدراجات النارية و4 آليات دفاع مدني مزودة بكامل التجهيزات و3 آليات وينشات مخصصة للمرور وجهاز البصمة العشرية المتطور، الذي سيسهم في تسهيل عمل البحث الجنائي وإعادة تأهيل وبناء 21 مركزاً للشرطة و11 إدارة أمنية وتوفير وسائل اتصال حديثة والتكفّل بالمحروقات لمدة عامين واعتماد التغذية بشكل كامل وتأثيث 40 مكتباً خاصاً بالإدارة العامة للأمن والشرطة.

تكريم

جرى في ختام الحفل تكريم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد ميسري ومحافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني وممثل وزارة الداخلية وأعضاء الفريق الأمني المشرف على تنفيذ البرنامج والهلال الأحمر الاماراتي بحضرموت.