جندي بالحد الجنوبي يحصل على بكالوريوس أثناء محاربته الحوثيين

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الإجتماعي صورة لجندي يدعى "محمد أحمد خبراني" أحد جنود الحد الجنوبي، وأكداوا أنه حضل على درجة بالبكالوريوسأثناء محاربته الحوثيين على الحدود.

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