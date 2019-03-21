هاني مسهور يطالب السفارات اليمنية بفعل هذا الشئ

وجه المحلل السياسي، هاني مسهور، رسالة إلى السفارات اليمنية بشأن المواطنين اليمنيين.

وكتب مسهور، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر "السفارات اليمنية عليها أن تهتم بشؤون المواطنين اليمنيين بدلا من كتابة تقارير الوشاية ضد المجلس الانتقالي الجنوبي".

وتابع: "نقول لسفراء اليمن في أوروبا لن تنجحوا في إغلاق باب واحد فالقادم أكثر وجعا".

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