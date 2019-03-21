ننشر تفاصيل زيارة السعدي لمقر القيادة المحلية بمحافظة أبين

قام العميد طيار ناصر السعدي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس الأربعاء، بزيارة تفقدية لمتابعة سير العمل في مقر القيادة المحلية بمحافظة أبين في العاصمة زنجبار.

وأشاد السعدي خلال الزيارة والتي رافقه فيها رئيس رئيس القيادة المحلية في المحافظة الشيخ عبدالله الحوثري وعدد من رؤساء الإدارات التنفيذية في المحافظة ، بالجهود التي تبذلها القيادة المحلية في تطوير وتفعيل نشاط وعمل المجلس الانتقالي في محافظة أبين.

واطلع السعدي، على سير العمل وخطط الأنشطة للهيئات التنفيذية للقيادة المحلية في المحافظة، واستمع إلى تقارير حول الأنشطة التي نفذتها الهيئات التنفيذية خلال الفترة الأخيرة.

ولفت السعدي على هامش زيارته لمقر القيادة المحلية، إلى أن محافظة أبين لها وضع خاص يستدعي الجميع إلى تكثيف الجهود وبذل المزيد العمل في كافة المجالات بما يُمكن المحافظة من استعادة حضورها ومكانتها التي تميزت بها في كل المراحل ، معبرا عن تمنياته للقيادة المحلية للمحافظة بالتوفيق والنجاح في مهامها العملية والوطنية.