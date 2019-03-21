قائد النخبة الشبوانية يوجه رسالة لنشطاء مواقع التواصل الإجتماعي

نفى المقدم محمد سالم البوحر قائد النخبة الشبوانية محور عزان، التصريحات التي نسبت إليه على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، مطالبا بتحري الدقة في نقل الأخبار.

وطالب المقدم محمد سالم البوحر، في بيان أوردته الصفحة الرسمية لقوات النخبة الشبوانية،محور عزان، جميع الصحفيين والنشطاء والمواقع الإخبارية ورواد التواصل الاجتماعي واتساب ، فيس بوك، تويتر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي تحري المصداقية وتلقي الأخبار من مصادرها الرسمية .

وطالب الجميع، الوقوف صفا واحدا في العمل على خدمة شبوة خاصة والجنوب عامة .